AKP’den ‘sosyal mesafesiz’ atama töreni!

AKP Konya'da Beyşehir, Hadim, Hüyük ve Yalıhüyük ilçe başkanlarının ataması gerçekleştirildi.

İlçe Başkanları yetki belgelerini AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan aldı.

Düzenlenen törene Beyşehir, Hadim, Hüyük ve Yalıhüyük Bölge ve İlçe Koordinatörleri, önceki dönem ilçe başkanları katıldı.

Yapılan atamaya göre; Beyşehir ilçe başkanlığına Recep Elkin, Hadim ilçe başkanlığına Ahmet Özbahar, Hüyük ilçe başkanlığına Muammer Karaaslan, Yalıhüyük ilçe başkanlığına Yusuf Pişkin getirildi.

UYARILARI HİÇE SAYDILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin onlarca uyarısına rağmen ataması yapılan ilçe başkanları ve AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın günün anısına çekilen fotoğrafta sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve koruyucu malzeme takmadığı görüldü.

Fotoğraflar, AKP Konya İl Başkanlığı'nın Twitter hesaplarından da paylaşıldı.

AKP İL BAŞKANI SOSYAL MESAFEYE UYARISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya gelen Hasan Angı, şehir hayatını yavaşlatıp olabildiğince hareketliliği azaltıp, sosyal mesafeyi koruyan, izolasyonu çok öncelikli tutan bir sürecin yönetilmesi gerektiğini vurgulamıştı.