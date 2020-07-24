AKP’li 18 kadın, ilçe başkanının tavrını gerekçe göstererek istifa etti!

Van'ın Erciş ilçesinde AKP Kadın Kolları ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. 18 üyeden oluşan kadın kolları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve yönetim üyelerinin kendilerine yönelik “psikolojik baskı, rencide edici davranış ve aşağılayıcı tavırları” gerekçesiyle topluca istifa ettiklerini duyurdu.

AKP Erciş ilçe başkanı Nedim Yamalı ise istifa eden AKP'li kadınların iddialarını kesin bir dille reddetti.

“PSİKOLOJİK BASKI VE RENCİDE EDİCİ TAVIRLAR NEDENİYLE…”

AKP'li kadınlar tarafından yapılan istifa açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“18 Mart 2018 tarihinden bugüne kadar büyük bir onur ve gururla yürüttüğümüz Ak Parti Erciş Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri olarak yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam ve bilgi işleme bakan Yunus Deniz'in başkanımız Dürdane Şahin ve kadın kollarına yönelik psikolojik baskı ve rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından dolayı kendi irademizle yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AKP'Lİ BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan AKP Erciş ilçe başkanı Nedim Sağlam ise şu ifadeleri kullandı;

*Parti içerisinde geçmiş görevlerde SKM başkanlığı yapmış ve uzun süredir parti içerisinde görev yapan biri olarak bu iddiaların hepsi gerçek dışıdır bunu samimi olarak söylüyorum.

*Değil psikolojik bir baskı Rabbim şahidim olsun ki ben o kardeşlerime bugüne kadar iğnenin ucu kadar rencide edici bir davranışta bulunmadım.

*Şu ana kadar bana istifa yazıları da gelmedi. Parti içerisinde kadın kollarımızın değişimiyle ilgili bir durumdan kendilerini savunma refleksiyle ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum.

*Hatta basın açıklaması yapan kardeşimizi sabah aradım ve o açıklamayı okuyan kardeşimiz sabaha kadar uyumadığını söyledi. Bu kardeşlerime bir psikolojik baskı veya rencide edici davranış ne bugüne kadar uyguladım ne de uygularım çünkü terbiyem buna müsaade etmez.

*Onlar yine bizim kardeşlerimizdir ve bizimle çalışmışlar emek vermişlerdir. Fakat dediğim gibi bu olay tamamen asparagastır.

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