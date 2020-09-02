AKP’li Akkal’dan insanlık dışı tavır

Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş çocuklarının babalarıyla görüşmesine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini açıklamıştı.

Başak Demirtaş, “Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi” demişti.

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş’ın çocuklarıyla görüşememesi hakkında skandal ifadeler kullandı.

Akkal, “Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. ” dedi.

TWEET’İ SİLDİ

Tamer Akkal, gelen tepkiler üzerine tweeti’ni sildi.