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AKP’li Akkal’dan insanlık dışı tavır

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, cezaevinde kızlarıyla görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında skandal ifadeler kullandı. Akkal, "İt" diyerek Demirtaş'a ve çocuklarına hakaret etti.

Sozcu.com.tr
10:09 -
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AKP’li Akkal’dan insanlık dışı tavır

Edirne Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş çocuklarının babalarıyla görüşmesine cezaevi yönetimi tarafından izin verilmediğini açıklamıştı.

Başak Demirtaş, “Selahattin’in, kızlarımız Delal ile Dılda’yı birlikte görmesine izin verilmedi. Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi” demişti.

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş’ın çocuklarıyla görüşememesi hakkında skandal ifadeler kullandı.

Akkal, “Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.. ” dedi.

TWEET’İ SİLDİ

Tamer Akkal, gelen tepkiler üzerine tweeti’ni sildi.

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AKP Corona Edirne HDP Manisa şehit Selahattin Demirtaş tweet Twitter
Son güncelleme: 10:27 02.09.2020
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