AKP’li Aksal: Edirne’deki vaka sayısında artış var

AKP Edirne Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Demokrat Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aksal ziyaretinde Edirne'deki corona virüsü vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vatandaşları corona virüsüne karşı tedbirli olmaya davet eden Aksal, sosyal medyada çıkan karantina iddialarına da cevap verdi. Aksal, AKP Genel Merkez Kadın Kolları ve 81 il kadın kolları başkanının AKP'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacağına dair düşüncelerini de paylaştı.

“EDİRNE'DE VAKA SAYILARINDA HAFİF BİR ARTMA VAR”

Aksal, corona virüsü vakalarının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada arttığını belirterek şöyle konuştu:

* ABD'de vakaları sıfırladığını söyleyen Çin'de vakaların arttığını görüyoruz. Bütün dünyada önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte bir artış var. Türkiye'de de sonsuza kadar ülkeyi kilitleyemiyorsunuz. İnsanlar dışarıya çıkma ihtiyacı da hissediyor.

* Çalışmak ve üretmek zorundayız. Biraz gevşeme ile birlikte ülkenin tamamında olduğu gibi Edirne'de de sayılarımızda çok hafif bir artma var. Ama yüksek sayılarla başlamamıza rağmen Edirne bu süreci çok iyi götürdü. Burada ilk önce Edirnelilere teşekkür etmek istiyorum.

* Valiliğin koordinasyonunda çok iyi bir çalışma yürütüldü ama sonuçta insan önemli. Siz ne kadar kural koyarsanız koyun, bunu uygulayacak olan insandır. Edirneliler gerçekten kurallara uydular, çok ciddi bir şekilde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene dikkat ettiler. Bizim insanımız zaten temizdir. Ama bu süreçte biraz daha dikkat ettik ve süreci çok iyi götürdük. Çok uzun süre sıfır vaka vardı.

“GÜNDE BİRKAÇ VAKA GÖRÜLÜYOR”

Edirne'nin Türkiye ve Balkanlar'daki konumuna dikkat çeken Aksal, “Edirne bir geçiş güzergâhı ve sadece Edirne'den ibaret değil. Edirne, Balkanların bir parçasıdır. Avrupa'dan gelenler burada ve giderken yine Edirne'ye geliyorlar. Günde birkaç vaka görülüyor ama her şey kontrol altında. Edirne'de çok endişe edeceğimiz bir şey yok. Yine de dikkat etmek gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edersek çok endişe etmemizi gerektiren bir durum değil” diye konuştu.

“İLÇELERİMİZDE KARANTİNALIK DURUM YOK”

Aksal sosyal medyada yayılan Edirne'nin Enez ilçesinin karantina altına alındığına dair iddiaları yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

* Sosyal medyada hastanelerin dolduğu, insanlara yer kalmadığı gibi haberler vardı. Sağlık Bakanımız da bunu yalanladı. Edirne'de yoğun bakımda yatan hasta sayımız pandemi öncesine göre daha düşük. Onun için Edirnelilerin endişelenmesi gerekmiyor. Ama lütfen tedbiri elden bırakmayalım, rahat olmayalım.

* Edirne'de her şey kontrol altında. Şu anda karantinaya alınan hiçbir ilçemiz, köyümüz, mahallemiz yok. Vaka görülen apartmanlarımızda karantina tavsiyesi oluyor. Edirne genelinde birkaç apartmanda uyarı var. Ne Enez ne de başka bir ilçemizde şu anda karantinalık bir durumumuz yoktur.

“HERKES DİLİNE DİKKAT EDECEK”

AKP Genel Merkez Kadın Kolları ve 81 il kadın kolları başkanının köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacağının hatırlatılması üzerine konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Aksal sözlerini şöyle sürdürdü:

* İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında Türkiye'de imzalanmış. İstanbul'da imzalandığı için adı İstanbul Sözleşmesi'dir. Kadına karşı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın engellenmesine yönelik bir anlaşmadır. Bu konuda farklı görüşler var. Bir taraf İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılırsa dünyanın sonunun olduğu ve kadın cinayetlerinin artacağı boyutuna getiriyor. Diğer kesimde de İstanbul Sözleşmesi bütün kötülüklerin anası olduğunu, aile yapımızda bir sorun varsa bütün nedeninin İstanbul Sözleşmesi olduğunu söylüyorlar.

* Ama bugün Türkiye'ye baktığınızda insanların çok büyük bir kesimi İstanbul Sözleşmesi'nin adını hiç duymamış veya adını duysalar bile okuyanların İstanbul Sözleşmesi'nin içinde neler olduğunu gerçekten bilenlerin sayısı çok az. Sonuçta bir sözleşmedir, Türkiye'nin ilk imzalayanlardan olduğu bir sözleşmedir. Kadının korunması ve şiddete ilişkin maddeler vardır. Ama sonuçta bir sözleşmedir.

* Kadını sözleşme değil, kanunlar korur. Aile yapımızı biz koruruz. Aile yapısına sahip çıkması gerekenler bizleriz. İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyin veya desteklemeyin herkes diline dikkat edecek. Her 2 kesim de, kim olursa olsun herkes diline dikkat edecek. Hiç kimse başkalarına hakaret etme hakkına sahip değil. Taraf olabilirsiniz, karşı olabilirsiniz ama herkes lütfen konuşurken dikkatli olsun. Hakaret etme hakkımız yok.

DEMOKRAT PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Aksal'ın Demokrat Parti Edirne İl Başkanı İbrahim Özyılmaz ve Demokrat Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Hafize Belge ile bir araya geldiği ziyarete AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AKP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de katıldılar.

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