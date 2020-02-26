AKP’li Ali İhsan Yavuz’dan AKP’li eski başkana suç duyurusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 15 Şubat'ta Bolu’da katıldığı bir programda Sakarya Karasu ve Kocaali’de üretilen fındığın kazancıyla bir tank alınamadığını söylemişti.

Sakarya’nın Ferizli ilçesine bağlı Sinanoğlu Belde Belediyesi'nin AKP'li eski Başkanı Hüseyin Sevinç, Ali İnsan Yavuz'u açıklamalarından dolayı eleştirmişti. Bu eleştirinin ardından Ali İhsan Yavuz eski Başkan Hüseyin Sevinç hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından AKP'li eski başkan Sevinç savcılığa giderek ifade verdi.

SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL

Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski başkan Hüseyin Sevinç'in “kendisine ve birçok partiliye iftira atarak hakarette bulunduğunu öne sürdü.

“BU YAPTIĞI İLK DEĞİL”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Sayın Sevinç’in yaptıklarını birçok kez görmemezlikten geldik. Ancak en son şahsımla ilgili sosyal medya paylaşımı bardağı taşıran son damla olmuştur.

Kendisi söylediklerinin aksine şahsıma hakaret etmiş, iftiralarda bulunmuş ve tehditler savunmuştur. Biz de bunun üzerine; “hakaret, iftira ve tehdit” e dayalı suç duyurusunda bulunduk. AK Partili olsun veya olmasın hiç kimsenin, kimseye hakaret etme ve tehditte bulunma hakkı yoktur.”

KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR

“Madem suç teşkil edecek bir şey yapmamıştır o zaman neden alelacele paylaşımını kaldırarak kamuoyunu yanlış yönlendirecek beyanatlara tevessül etmektedir” diyen AKP'li Ali İhsan Yavuz açılmasını şöyle tamamladı;

“Yaptıklarının suç teşkil edip etmemesi konusunda karar verecek olan yer mahkemelerdir. Bizim yaptığımız da meseleyi yargıya havale etmek üzere suç duyurusunda bulunmaktır. Bundan sonrası yargının işidir.

Mesele bundan ibarettir. Aslında bizim yapacak çok işimiz var ve bu türden sataşmalarla uğraşacak vaktimiz yoktur. Ancak kamuoyununu doğru bir şekilde bilgilendirme sorumluluğumuzun bir gereği olarak bu açıklamayı yapma lüzumu hissettik”

AKP'Lİ ESKİ BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

AKP'li eski başkan Başkan Hüseyin Sevinç de, çağrı üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran Sevinç, şu ifadeleri kullandı;

“Öyle tahmin ediyorum ki, ilk defa bir vekil kendi partisinden belediye başkanlığı, kurucu belde başkanlığı, kurucu ilçe yöneticiliği yapmış birisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.

Nedeni de Kocaali ve Karasu fındıkçısını ve sayın Cumhurbaşkanımızı savunup sosyal medyadan vekilin konuşmasına cevap verip paylaşım yapmaktır. Bu gibi, bizlerin yani vatandaşın desteği ile makam mevki sahibi olup da haddini aşanlarla, vatandaşı yok sayan kravatlı hadsizlerle mücadelem devam edecektir.

Ben Ak Partiliyim. Aksini iddia edenlerle her türlü müsabakaya varım. Ben bu vatanın bu bayrağın ve bu milletin sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hastasıyım. Bu kardeşinizi ama kimse makamı, mevkisi kim olursa olsun beni bu sevdamdan kimse vazgeçiremez bu böyle biline”