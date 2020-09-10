AKP’li başkan belediye imkanıyla önce villa yaptırdı şimdi de tarlasını suladı

Samsun Kavak’ın İYİ Partili Meclis Üyesi Ahmet İçli, geçen ay inşaatta yapılan çalışmaların görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak, “Sayın başkan kendi villasını yaptıktan sonra kardeşinin villasının yapımını, belediyenin araç ve personellerini kullanarak yapıyor” diye yazmıştı.

Sarıcaoğlu ise iddiaları yalanlayarak İçli hakkında dava açacağını söylemişti.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İYİ Partili Ahmet İçli, bu kez de belediyeye ait bir kamyonu Sarıcaoğlu’na ait solucan tesislerinde, başka bir kamyonu da mısır tarlasını sularken yakaladı.



Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçli, şunları yazdı:

* Sayın başkanın kardeşine ait olan inşaatın temel kazısının belediyeye ait araçlarla yapıldığını değerli halkımıza bildirmiştik.

* Sayın Başkan, bunun iftira olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştur.

* Biz de buna istinaden halkımızın bizimle paylaşmış olduğu kendisine ait 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan solucan üretim tesisinde belediyeye ait iki araç ve personelleriyle beraber tesiste çalıştırdığı görülmektedir.

* Sayın başkan, tesise geri geri giren aracı Bursa’dan bağış yolu ile değerli halkımıza hizmet etsin diye aldık. Senin kendine ait tesisinde çalışsın diye değil.

* Ayrıca aynı tesisin arkasında bulunan mısır bahçesinin de belediyenin sulama aracı ile defalarca sulanmıştır.

* Başkanın iftira dediği olayların iftira değil yeni belgelerle gerçek olduğunu siz halkımızla paylaşıyoruz.