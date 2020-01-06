AKP’li başkan yol çalışması uzayınca halı döşedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi kent merkezindeki Sırrıpaşa caddesinde geçen hafta başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı. Ancak cadde, üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının devam etmesi üzerine asfalt yapılmadı.

BELEDİYEDEN İLGİNÇ ÇÖZÜM

Caddedeki esnaf ve vatandaşların yağan yağmurla birlikte çamurlaşan yoldan mağdur olmamaları için belediye ilginç bir çözüm buldu. Belediyeye ait ve kullanılmayan atıl durumdaki bir halı sahadan sökülen halılar caddeye serildi. Vatandaşlar bu uygulamadan memnun kalırken konu sosyal medyada gündem oldu.

VATANDAŞLARIMIZIN AYAĞINA ÇAMUR TAŞ DEĞMESİN

Caddede yapılan çalışmaları inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Caddede gerçekleştirilecek çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanacağını dile getiren Güler, “Sırrıpaşa Caddesi’nde gerçekleştirilen uygulamamız vatandaşlar ve esnaflarımız tarafından olumlu karşılandı. İstiyoruz ki vatandaşlarımızın ayağına taş çamur değmesin. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Burası çok işlek bir cadde. Altyapısı çok kötü bir durumdaydı. OSKİ ekiplerimizin uzun uğraşlar sonucu yaptığı çalışmalarla caddenin altyapısı tamamen yenilendi. Şimdi üstyapı çalışmalarına gelindi. Sırrıpaşa Caddesi'ndeki çalışmalarımızı 3 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Halkımızın yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gerçekleştirilen geçici uygulama hakkında bazı vatandaşlar sosyal medyada esprili yorumlar yaptı. Kimi “Caddede maç yapabilir miyiz?” diye sorarken, bazıları da “Hadi maç yapalım” yorumunda bulundu.

Başkan Güler, yapılan esprilere cevap vererek, “Vatandaşlarımızdan kramponlarımızı alıp çim halıda futbol oynayalım şeklinde yorumlar yazan oldu. Gerekirse onu da yaparız. Zekânın ve esprinin sınırı yok. Espriyle hayatımızı güzelleştirmemiz de lazım. Bütün mesele hemşerilerimin mutlu olması” diye konuştu.