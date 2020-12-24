AKP’li Başkan, görüşme talebine cevap vermeyen kaymakama sitem etti

Tunceli'nin AKP'li Mazgirt ilçe Belediye Başkanı Murat Becerikli, belediye binasında kamu idarecilerinin belediyelerine karşı tutumlarıyla ilgili açıklama yaptı. İlçe kaymakamlığının belediyelerine karşı keyfi tutum aldığını iddia eden Becerikli, ilçede yapılan çalışmalara dahil edilmediklerini, alınan kararların bekletildiğini ve görüşme taleplerine kaymakamlık tarafından cevap verilmediğini kaydetti.

“İLÇEMİZLE İLGİLİ KONULARDA İLÇE KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN MUHATTAP ALINMADIK”

İlçede yapılan çalışmalarla ilgili kamu idarecilerince sürece dahil edilmediklerini belirten Mazgirt ilçe Belediye Başkanı AKP'li Murat Becerikli, ”Kıymetli hemşehrilerim, son zamanlarda neredeyse hemen her gün yakındığınız ve merhamete muhtaç kaldığınız, afet konutları süreci, bugün kışa teslim olan ilçemizde artık hayati önem kazanmışken, sizler gibi bizimde yüreğimizi dondurmaktadır.

Sorumlu yerel kurum amirlerinin doğru organize edemedikleri bu süre zarfında, Belediye olarak muhatap alınıp, sürece dahil edilmediğimizden ötürü, yaşanan sorun ve sıkıntılara müdahale etme imkanımız da maalesef olmadı. Bu husus özelinde ve benzeri nice konuda gerek ilçe Kaymakamlığı ve gerekse ilimizdeki diğer makamlarca muhatap alınmamamız, ilçemiz yerel durumunun görmezden gelinmesine ve sürecin izansızca yürünmesine neden olmuştur. Söz konusu bu olumsuz durum, tarafınızca seçildiğimiz günden bugüne değin, maruz kaldığımız, yereldeki bürokratik vesayetin yalnızca küçük ama yaralayıcı bir örneğidir.” diye konuştu.

“EN MAKUL KARARLARIMIZ BİLE KAYMAKAMLIKÇA HAFTALARCA BEKLETİLMEKTEDİR”

İlçe kaymakamlığının belediyenin kararlarını haftalarca beklettiğini kaydeden Becerikli sözlerine şöyle devam etti;

“Bilinmelidir ki; belediyecilikte tüm süreçlerin anlamı hizmetle sınırlıdır, şahsi hiçbir alan barındırmayan en makul kararlarımızın dahi İlçe Kaymakamlığınca haftalarca hiçbir gerekçe sunulmadan bekletilmesi, seçilmiş iradeye ve halkımızın hizmet beklentisine karşı açıkça kayıtsız kalmak ve hatta engellemekten başka hiçbir şekilde açıklanamaz.

Görüşme taleplerimizi karşılıksız bırakan, bizleri dar bir çerçeveye hapsetmeye çalışan düşünce, her fırsatta ben devletim çıkışıyla vatandaşımızın aklına soru işaretleri ekmeye çalışsa da, bizzat devletimizin himayesinde büyümüş, devletimizin şefkat ve merhamet eliyle yetiştirilmiş biri olarak, bu tavırların tümünü reddettiğimi paylaşmak istiyorum. Nereye kadar devlet, nereye kadar kendi şahsi çıkar ve ihtirasları olduğunu kavrayamayan müstakil akılların, devletimizin şefkatli kollarına bu şekilde halel getirmelerini kabul etmek mümkün değildir. Devlet anadır, babadır, merhamettir.”

“KAMU İDARECİLERİNE ÇALIŞMA ALANLARINA DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM”

AKP iktidarının başarılı hizmetlerinde gelinen noktayı sonuçsuz bırakmak isteyenlerin her zaman karşısında olacaklarını belirten Becerikli, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın dışarıda ve içeride yedi düvele karşı verdiği bu mukaddes mücadelenin kıymeti, şahsi egolarıyla hareket etmeye hevesli kimselerin tahakküm gayretleriyle asla gölgelenemez. Devletimizin yüceliği ve şefkati ile özellikle bölgemizde devlet millet makasını kapatan partimizin başarılı hizmetlerinde gelinen noktayı akamete uğratmaya çalışan münferit zihniyetlerin her daim karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu nedenle bir süredir ilimizde Ak Parti İl Başkanımızın görevde olmaması ve bu haseple doğan siyasi boşluğu kişisel denge alanlarına taşıma ihtirasındaki yine aynı kesimlere de Devletimizin ana işleyişini hatırlatırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimizin, ülkemiz genelinde ve yaşamın her alanında yaptığı dönüşüm ve iyileşme hareketinin, kentimize dönük yüzünü gölgelemek, hiçbir bürokratik makamın kişisel enaniyet hesaplarına kurban edilemez.” ifadelerini kullandı.