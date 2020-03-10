AKP’li başkan hem taksi kullandı hem de vatandaşları dinledi!

Konya’da AKP’li Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş durakta otobüs, dolmuş ya da taksi bekleyenlere ‘Bizim Meram Taksi' ile sürpriz yaptı.

Başkan Mustafa Kavuş, halkın nabzını tutmak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek amacıyla özel olarak hazırlanan taksinin direksiyonuna geçti.

Durakta bekleyen vatandaşları gidecekleri yere kadar götüren Başkan Kavuş, yol boyunca hemşehrileriyle sohbet etti.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Karşılarında başkanı gören Meramlılar, yaşadıkları kısa süreli şokun ardından belediyenin çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ve Meram için beklentilerini Kavuş'a anlatma fırsatı yakaladı.

Taksiye aldığı hemşehrilerini gidecekleri yere kadar götüren Başkan Kavuş da vatandaşlarla sohbet etme ve belediye çalışmaları hakkındaki fikirlerini öğrendi.

“HER KESİMDEN VATANDAŞLARI DİNLEME FIRSATI YAKALIYORUZ”

Hemşehrilerine her kanaldan ulaşma gayretinde olduklarını belirten Başkan Kavuş, şöyle konuştu:

* Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımızla hep içiçe olduk.

* Onlar bizi, biz onları ziyaret ettik.

* Teknoloji ve internet başta olmak üzere tüm kanalları sonuna kadar kullandık.

* Bizim Meram ile dertlerine derman olmaya çalıştık.

* Şimdi de hayata geçirdiğimiz bu yeni halkla ilişkiler çalışmamızla sıcak ve samimi ortamda onları dinliyoruz.

* Her kesimden vatandaşımızın fikirlerini öğrenme fırsatı yakalıyoruz.

“İNSANLAR KALABALIKTA SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEYEMİYOR”

Vatandaşları istedikleri yere götürürken bir yandan da talep ve beklentilerini öğrenme fırsatı bulduğunu aktaran Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bununla birlikte bu çalışma ile Meram’ın sokaklarını bir kez daha gezme fırsatı yakalamış ve çalışmaları ya da eksikleri yerinde görme şansını da yakalamış olduk.

* Meram sokaklarını zaman zaman yalnız başıma da dolaşıyor hemşehrilerimle görüşüyorum.

* Ancak o zaman bile etrafınız kalabalıklaşıyor.

* İnsanlar o kalabalık içinde söylemek istediklerini tam anlamıyla söyleyemiyor.

* Ama bunda hemşehrimle baş başayım.

* İstediğini gönlünden geçeni, düşüncesini rahatça söyleyebiliyor.