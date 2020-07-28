AKP’li başkan iki yıl önce övgü yağdırdı, İmamoğlu gelince şikayetçi oldu!

Kurban Bayramı yaklaşırken sosyal medyada ilginç bir tartışma yaşanıyor. AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından, “Kayaşehir’deki Kurban Satış ve Kesim Alanı ile ilgili şimdiye kadar telefonla, mail yoluyla ve bizzat ulaştırdığınız şikayetleri İBB yetkililerine sizin adınıza buradan aktarıyorum” notuyla bir video paylaştı. Yasin Kartoğlu’nun bizzat çektiği videoda yer alan ifadeler şöyle:

“İBB ADINA ÖZÜR DİLİYORUM”

* İBB'ye ait kurban satış alanındayız. Burası Kayaşehir merkez. İstanbul’un en kalabalık mahallelerinden biri. Bir tarafında günlük 20 bin insanın giriş yaptığı Millet Bahçesi, diğer tarafta 5 bin kişilik camisiyle İstanbul’un en güzel meydanlarında biri. Tam ortasında maalesef kurban satış kesim alanı.

* Etrafındaki komşularımız kurban alanından yayılan kötü kokular nedeniyle pencerelerini bile açamıyorlar. Ben de onlardan gelen yoğun şikayetler üzerine karşınızdayım. Buradan etrafa yayılan kötü kokular ve sinek yoğunluğundan dolayı ne deseniz haklısınız.

* Kurban alanıyla ilgili şimdiye kadar bize telefon, mail ve bizzat ulaştırdığınız şikayetleri sizin adınıza İBB yetkililerine buradan aktarıyorum. İBB yetkilileri inşallah bu sorunu çözerler. Yaşadığınız mağduriyetlerden dolayı İBB adına ben sizlerden özür diliyorum.

“TÜRKİYE’NİN EN MODERN ALANI” DEMİŞTİ

Yasin Kartoğlu’nun Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce 2018 yılında aynı kurban satış alanı ile ilgili övgü dolu sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

Kartoğlu'nun 2018 yılının Kurban Bayramı döneminde yaptığı “Türkiye'nin en modern ve büyük kurban alanlarından biri olan Başakşehir Kurban Satış ve Kesim alanımızda vatandaşlarımız ve mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık, gazeteci dostlara röportaj verdim. Huzurla, keyifle nice bayramlara” paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kartoğlu'nun aynı yer ile ilgili yaptığı farklı paylaşımlara vatandaşlar sosyal medyada, “İki yılda ne değişti?” diyerek tepki gösterdi.