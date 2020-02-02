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AKP’li başkan Kudüs’e öğrenci göndermek için sponsor arıyor

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki üniversite öğrencilerinin Kudüs'e gönderilmesi için kampanya başlattı. Toplamda 42 öğrenci gönderecek olan Altay, iki öğrenciye sponsor olduğunu da açıkladı.

Müslüm EVCİ / Konya
09:45 -
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AKP’li başkan Kudüs’e öğrenci göndermek için sponsor arıyor

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “ABD’nin Yüzyılın Anlaşması’nın” Filistin’i Kudüs’ü işgal planı olduğunu belirterek, Kudus’e üniversite öğrencisi gönderebilmek için kampanya başlattı.

KUDÜS’E 42 ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK

Sosyal medya hesaplarından video paylaşan Başkan Altay, “Gençlerimiz Kudüs'e gitmek istediklerini belirttiler. Konya'da üniversite öğrencisi 42 gencimizi Kudüs'e götürmek için bir kampanya başlatıyorum ve 2 öğrencimize de şahsen ben sponsor oluyorum. Hayırseverlerimizin desteğini bekliyorum.” çağrısında bulundu.

AKP’Lİ VEKİL 2 ÖĞRENCİYE SPONSOR OLDU

AKP’li Başkan Altay’ın kampanya çağrısına yanıt veren ilk isim ise AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı oldu.

Altay’a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Özboyacı, “Mübarek belde Kudüs'ü görmek için can atan 2 genç kardeşimize de şahsen ben sponsor oluyorum.Bu güzel yolculuğun bir parçası olmak bizleri her zaman mutlu etmiştir. Unutulmasın ki; #KudüsKırmızıÇizgimizdir” ifadelerine yer verdi.

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