AKP’li başkan tarihi bölgeye maden ruhsat izni verilmesine tepki gösterdi

Konya Valiliği'nin Konya-Beyşehir yolunda bulunan ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Miryokefalon Zaferi'nin kazanıldığı Bağırsak Boğazı'na özel bir çimento fabrikası için maden ruhsat izni verdiği ortaya çıktı. 2014 yılından beri Miryokefalon Savaşı'nın yapıldığı Bağırsak Boğazı'nda araştırma yapan akademisyenler, bölgede çok önemli tarihi kalıntılara ulaşıldığını ancak bölgeye maden ruhsat izni verilmesi sebebiyle buradaki tarihin ve doğanın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

“BÖLGE SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”

Özel bir çimento fabrikasına ham madde temini için verilen maden ruhsatının iptal edilmesini isteyen Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, bölgenin sit alanı ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

“TARİH ALTINDAN DAHA KIYMETLİ”

Basın mesuplarıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya gelen AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı tarihi alana verilen maden ruhsat iznine tepki gösterdi. Korunması gereken alanların koruma altına alınması gerektiğini vurgulayan Angı şunları söyledi:

“Burada hatayla yapılan bir işlem varsa düzeltilmeli. Buraya tarihin akışı içinde önemli bir nokta olarak bakılır. Netleştirilmesi için de bilim adamlarının da farklı bölgelerden bahsederek çalıştığı bir bölgedir. Bölge sınırları nedir? Alınan bir ruhsat varsa burayı kapsıyor mu? Kapsıyorsa derhal ruhsatın iptal edilmesi gerekir. Teknik değerlendirmeler devam ediyor. Şehrin maden çıkarılacak yeri mi yok? Firmanın tarihi yok etmek için oraya gittiğini düşünmüyorum. İhtiyacı olan maden neyse şehrin çok farklı yerlerinden bunu tedarik edebilir. Altında altın dahi olsa tarih altından daha kıymetli.”