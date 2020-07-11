AKP’li başkan yapılan harcamalara cevap veremeyince faaliyet raporu reddedildi

31 Mart yerel seçimlerinde Elazığ Palu’da AKP'den Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın mazbatası hakkındaki dava nedeniyle YSK tarafından iptal edilmiş, belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimde, Palu'nun yeni belediye başkanı Bekir Yıldırım olmuştu. Başkan Yıldırım'ın meclise sunmuş olduğu 2019 faaliyet raporu AKP'li ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

FAALİYET RAPORU VALİLİĞE GÖNDERİLDİ

Alınan bilgiye göre, Palu belediye meclis toplantısında belediyenin faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. 9 meclis üyesi bulunan belediyede AKP'li bir meclis üyesinin dışında AKP'li 4 ve bağımsız 3 meclis üyesi red verirken 1 üye ise çekimser oy verdi.

Kabul edilmeyen raporun kaymakamlığa, oradan da valiliğe gönderileceği öğrenildi. Valiliğin görüş belirtmesi ile birlikte rapor Danıştay'a gönderilecek. Danıştay raporu inceledikten sonra kararını verecek.

“SORULARIMIZA KARŞILIK NET BİR BİLGİ VEREMEDİ”

Denetlemede göze çarpan bazı faturalara belediye başkanının cevap veremediği için faaliyet raporunu reddettiklerini belirten Palu bağımsız meclis üyesi Sabahattin Baloğlu, şunları aktardı:

* Kamuoyunun da bildiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'den Efrayim Ünalan seçimi kazanmıştı. Ancak hakkında açılan bir davanın sonuçlanması üzerine YSK tarafından mazbatası iptal edilmiş ve yerine ise belediye meclisinde yapılan oylamayla Bekir Yıldırım gelmişti.

* Yine Ak Parti'den bir kişinin belediye başkanlığı koltuğuna oturmasına rağmen Palu ilçemizin sorunları bir türlü bitmedi.

* Palu Belediyesi olarak Temmuz ayı meclis toplantımızda 2019 yılı faaliyet raporu görüşmek üzere toplandık. Bizim bu denetleme komisyonunda 3 arkadaşımız vardı ve buradaki faaliyet raporlarını incelediler bu faaliyet raporundaki bazı faturaları meclise getirdik ve bu faturalarla ilgili kafamıza takılan soruları belediye başkanına sorduk.

* Sorularımıza karşılık net bir bilgi veremediği için faaliyet raporuna ret oyu vererek bu faturaları kaymakamlığa sunduk. Eğer halk bizi seçerek bu meclise göndermişse biz de burada yapılan işlerinin hesabını sormak zorundayız.

Konuyla ilgili görüşmek istediğimiz AKP Palu Belediye Başkanı Yıldırım ise telefonlarımıza cevap vermedi.