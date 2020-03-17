AKP’li başkan yardımcısından tartışılacak hareket

Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı giderek artanken, önlemler kapsamında Umre’den dönen binlerce vatandaş öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alındı.

Nevşehir’in AKP’li Belediye Başkanı Rasim Arı, yardımcısı Ersan Erkut’a talimat vererek Konya Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nda bulunan Nevşehirli Umre kafilesini ziyarete gönderdi.

ODALARA KADAR ÇIKTI

Erkut ve yanında ki 4 kişi KYK müdürü ile görüşerek bilgi alarak yurtta kalan hemşerilerinin ihtiyaçlarının giderilmesini talep etti.

Görüşmenin ardından Erkut, yurda giderek 90 kişilik Nevşehir kafilesini ziyaret etti. Erkut’un maske takmadan odalara kadar çıkıp vatandaşlarla görüşmesi dikkat çekti. Ziyaret fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Erkut, gelen tepkiler üzerine fotoğrafları kaldırdı.



KENDİLERİNİ DE BİR EVE KAPANDI

Sosyal medya hesabından yurtta kalan Ümrecileri Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla ziyaret ettiklerini dile getiren Ersan Erkut, daha sonra yaptığı paylaşımda” Konya’da son görüşmelerimizi yaptık. Hemşerilerimiz devletimizin sunduğu bütün imkanlar ile sağlıklı ve huzur içerisindeler. Bizde Ankara’da Sayın Başkanımızın talimatı ve organize ettiği evde 14 gün kendimizi izole ediyoruz” diye yazdı.