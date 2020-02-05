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AKP’li başkandan, AKP’li eski başkana borç göndermesi!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Hilmi Güler, görevde bulundukları 10 aylık sürede 300 milyon lira borç ödediklerini açıkladı. Güler'den önce belediye başkanlığı yine aynı partiden Enver Yılmaz'da bulunuyordu.

18:03 -
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AKP’li başkandan, AKP’li eski başkana borç göndermesi!

Uydudan yayın yapan Ordu merkezli özel bir TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir yandan yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan 300 milyon TL borç ödediklerini belirtti.

2014 yılındaki yerel seçimleri kazanan AKP’li Enver Yılmaz – İHA

“MEVCUT BORÇLARI ÖDÜYORUZ”

Başkan Güler, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı oluyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hem projelerimizi hayata geçiriyoruz hem de mevcut borçları ödüyoruz. Şu ana kadar toplam 300 milyon lira borç ödedik. Biz güçlü bir belediyeyiz. Kaynaklarımız gayet sağlam. Mevcut kaynaklara yenilerini de ekleyerek ilimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu. İHA

Son güncelleme: 18:14 05.02.2020
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