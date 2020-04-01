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AKP’li başkandan bağış soran vatandaşa: Sen de 5 aylık alkol paranı bağışla!

Rize'nin Hemşin ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu. Bir vatandaşın "Hade başkan kaç maaş" diye yazması üzerine Başkan Bekar, "Sen de 5 aylık alkol paralarını bağışla hem de sevap eder günahta işlememiş olursun" diye cevap verdi. AKP'li başkanın cevabı tepkiyle karşılandı.

İsmail AKDUMAN
14:03 -
Haberler Gündem
AKP’li başkandan bağış soran vatandaşa: Sen de 5 aylık alkol paranı bağışla!

Rize’nin Hemşin ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan AKP’li Halim Kazım Bekar, önceki gün kendisine ait sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ ile ilgili görsel paylaşarak, destek istedi.

Yusuf Yeğen isimli bir vatandaş kampanya için ne kadar bağış yaptığını açıklamayan Başkan Bekar’ın görseline “Hade başkan kaç maaş” diye yorum yaptı.

“5 AYLIK ALKOL PARANI VER”

Başkan Bekar, ne kadar bağış yaptığını soran vatandaşa “Biz üzerimize düşeni yaparız. Siz kendinizi sorgulayın. Sen de 5 aylık alkol paranı bağışla. Hem de sevap eder, günah da işlememiş olursun” diye cevap verdi. Yeğen’de “Başkan bizim para alın teri. Kul hakkı yok, sevaptır” karşılığını verdi.

AKP’li başkanın vatandaşa verdiği yanıt tepkiyle karşılandı.

AKP Cumhurbaşkanı para Recep Tayyip Erdoğan Rize sosyal medya TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 14:20 01.04.2020
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