AKP’li başkandan işçilere büyük zam

Eskişehir’in AKP'li Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp ile Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, 2020-2022 yılı arasında işçilere verilecek olan zam oranının belirlenmesi için masaya oturdu.

Belediye başkanı ve sendika başkanı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nde işçilere ilk yıl için yüzde 23, ikinci yıl için ise yüzde 15 zam yapılması kararlaştırıldı. Sözleşmede ayrıca işçilerin tüm sosyal haklarında da yüzde 30 iyileştirilme yapılması karara bağlandı.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK”

Beylikova Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine; Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp, Belediye-İş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli katıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 23, ikinci yıl için ise yüzde 15 maaş zammı ve tüm sosyal haklarına yansıtılmak üzere anlaşmaya varıldı.

Törende konuşan belediye başkanı Özkan Alp, “Eldeki imkanlar doğrultusunda mesai arkadaşlarıma verebileceğimiz en iyi zammı vermeye çalıştık. Sendika ile gayet güzel bir şekilde orta yolda buluştuk. İmzaladığımız sözleşme hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“TÜM SOSYAL HAKLARA YÜZDE 30 ZAM”

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, güzel bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, “işçiler ilk yıl için yüzde 23, ikinci yıl için ise yüzde 15 maaş zammı alacaklar. Bunun yanı sıra işçilerin tüm sosyal haklarına da yüzde 30'luk bir zam gerçekleşecek. Güzel bir sözleşme yaptık, koşulların düzeldiği konusunda huzurluyum” dedi.