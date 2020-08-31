AKP’li başkandan, koltuğu devrettiği AKP’li belediye başkanına zehir zemberek sözler !

Büyükşehir ve 16 ilçesinden 17’si AKP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Kayseri’de ‘yerel yönetim’ krizi! Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li eski başkanı Mustafa Çelik, katıldığı bir TV programında, koltuğu devrettiği AKP’li Memduh Büyükkılıç‘ı ve icraatlarını sert sözlerle eleştirdi. Kendi döneminde yaptığı çalışmaları Kayseri halkının gördüğünü belirten Çelik, isim vermeden, halefi Memduh Büyükkılıç’ı hedef aldı:

* Hiçbir yeni yol ve bulvar açılamadığı gibi sadece sekiz ayda hizmete açtığımız Hulusi Akar Bulvarı’nın kaldırımları ve sadece 500 metrelik viyadük bağlantısı 18 aydır hâlâ yapılmadı.

* Kocasinan Belediye Başkanlığım (2014) sırasında başlayarak kısa sürede bitirdiğimiz Bekir Yıldız Bulvarı'nın Şehir Hastanesi-Metalsan arası çevre yolu bağlantısı hâlâ yapılamadı.

İKİ KİLOMETRELİK YOLU YAPAMADILAR

* OSB-Talas trafiğini ve Kartal kavşağı trafiğini rahatlatacak 15 Temmuz Bulvarı’nın büyük bölümünün bitirilmesine rağmen sadece iki kilometrelik yolu hâlâ yapılamadı.

* Binlerce gencimize ve kadınlarımıza hizmet vermesi için açtığımız KAYMEK’ler, “Eğitim bizim işimiz değil” denilerek birer ikişer kapatıldı. Sadece dört yılda 14 katlı kavşak yapmamıza rağmen temizlikleri bile tam olarak yapılmıyor.

10 BİN FİDAN DİKTİK, ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

* Keykubat Kent Parkı’nda sadece 10 dakika hem de büyük boylu 10 bin fidanı toprakla buluşturmamıza rağmen bakımları ve sulaması düzgün yapılmadığı için pek çoğu kurumaya terk edildi.

* Yüzlerce yeni araç alarak gençleştirdiğimiz toplu taşıma filomuzun, salgın döneminde eksiksiz olarak çalışması gerektiği halde ekonomik sebepler bahanesiyle nasıl verimsiz çalıştırıldığını tüm hemşerilerimiz görmektedirler.

* 15 Mayıs 2019’da detaylı olarak açıkladığımız bilanço şöyleydi: Devralınan borç miktarı 1 milyar 493 milyon, devredilen borç miktarı 1 milyar 223 milyon, devredilen gayrimenkul toplamı 735 milyon. Dolayısıyla bıraktığımız gayrimenkullerin tamamının satılması halinde devrettiğimiz borç sadece 490 milyon TL kalacaktır. Daha açık söylemek gerekirse 1.5 milyar lira devraldığımız borcun 490 milyon liraya düştüğü görülecektir.

332 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKUL SATILDI

* Bu rakamlar gerçektir ve doğrulaması da gayet basittir. Üçüncü kalemde açıkladığımız 735 milyon liralık devredilen gayrimenkullerden tam 332 milyon liralık bölümü bizden sonraki 18 aylık dönemde satılmıştır ve borç ödemesinde kullanılmıştır. Belediye Başkanlığı yapmanın sadece kamudan gelecek paralarla iş yapmak olmadığını, kendi projenizin kaynağını da kendinizin oluşturması gerektiğini aklı yeten herkes söylüyor.

* Şehir Hastanesi karşısında TOKİ’den 90 milyon liraya aldığımız gayrimenkullerden satılan parsel ve iş yerlerinden 450 milyon lira hasılat elde edilmiş olup bunun yaklaşık 200 milyon liralık kısmı da bizden sonraki dönemde satılmıştır. Bu bölgede satılmamış 50-60 milyon liralık daha gayrimenkul vardır.