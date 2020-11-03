AKP’li başkandan MHP’ye ağır suçlama

MHP’nin Isparta Merkez İlçe Başkanı Osman Gülay, basın toplantısı düzenleyerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili ‘bir bardak su arıtılmamış' açıklamalarına cevap verdi.

“İŞİN ASLI HİÇTE ANLATTIĞI GİBİ DEĞİLDİR”

MHP’li Gülay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in açıklamalarına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı; “Geçtiğimiz günlerde Isparta belediye Başkanı Şükrü beyin atık su arıtma tesisi ile ilgili açıklamada bulunmuştur. Bir önceki dönemi yani MHP yerel yönetimini kastederek ‘5 yılda 1 bardak su bile arıtılmamış, ayda çalışmayan arıtmaya 120 bin lira elektrik faturası ödenmiş, 10 kişiye de ayda 100 bin lira maaş ödenmiş’ gibi iddialarının arkasından ‘Bir devletin parası ancak bu kadar heder edilebilirdi’ ifadelerinde bulunmuştur.

Şükrü Beyin bu iddialarında nasıl bir mantıkla hareket ettiğini anlayamamaktayız. Çünkü işin aslı hiçte anlattığı gibi değildir. Şükrü Başdeğirmen kendisi lütfedip yapıyormuş gibi anlatsa da işin aslı hangi Belediye başkanı gelirse gelsin bu kapasite artışını yapması kanuni bir zorunluluktur”

“SÖYLEDİĞİNİZ TESİSİN YAKLAŞIK 2 YILINDA SİZİN GÖREVDE OLDUĞUNUZU UNUTTUNUZ”

“Isparta belediye başkanlığı makamı konuları saptırarak başka mecralara çekerek iddialarda bulunan makam değil, icraatlar da bulunan makamdır” diyen Gülay sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir iddiada bulunuyorsanız bunu belgeleriyle açıklamak zorundasınız. Bir bardak suyun bile arıtılmadığını söylediğiniz tesisisin aylık 120 bin lira elektrik faturası gelmesi garip değil midir? Çalışmayan tesisin nasıl 120 bin lira elektrik gideri olur.

Aylık 100 bin lira maaş giderinin olduğunu söylediğiniz 10 kişinin çalıştığını belirttiğiniz yerde çalışanlar 10 bin lira maaş mı almaktadır? Geçmiş döneme iftira atmak isterken bu tesisin hiç çalışmadığını belirtirken kamu kuruluşu olan çevre şehircilik il müdürlüğünü de zan altında bıraktığınızın farkında olmanız da fayda vardır. 5 yılda 2 saat bile çalışmadığını söylediğiniz tesisin yaklaşık 2 yılında sizin görevde olduğunuzu unuttunuz galiba”

“BİR COVİD TESTİ YAPTIRIN”

AKP'li yönetimi eleştiren icraatlarını da eleştiren Gülay; “Göreve geldiğiniz günden bu yana farklı zamanlarda kamera karşısına geçip koku sorununu bitirdiğinizi belirttiniz. Size tavsiyemiz beyaz gömleğinizi, lacivert ceketinizi, gri pantolonunuzu giyin, bisikletinize binin Davraz mahallesinden başlayarak vatan, ayazmana, Halıkent, Gülevler mahallelerine gidin kokuyu alamıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurun ve bir covid testi yaptırın.

Arıtma ile ilgili kokuyu bitirdiğinizi söylüyorsunuz kapalı sistemle şehir dışına taşıdığınızı belirtiyorsunuz. Kokunun giderilmediğini sadece yerinin değiştiğini Antalya'dan Isparta'ya girerken savın girişinde buram buramburam koku ile misafirlerimizi karşıladığımızı atlıyorsunuz galiba. Yine açıklamalarınızda devletin parasının ancak bu kadar heder edildiği iddiası ifadenizle büyük bir yanlışa imza atıyorsunuz. Devletin bir kuruş parasını heder eden, çalan varsa ve bunula ilgili de suç duyurusunda bulunmuyorsanız unutmayın ki sizde bu suça ortak oluyorsunuz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayının 19'da Kayseri, Konya ve Afyonkarahisar'da incelemelerde bulunan Isparta Belediye AKP'li Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut arıtma tesisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Geçen 5 yılda bir bardak suyun dahi arıtılmadığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Arıtılmadığı gibi aylık 120 bin lira da elektrik parası ödenmiş. Ve 10 kişiye de ayda 100 bin lira maaş vermişiz. Orayı bekletmişiz. 5 yıl önce bu tesis günde 2 saat çalıştırılsaydı bugün sıfır maliyetle tesisi çalıştırabilecektik. Ancak şimdi bunun tamamını yenilememiz 80 milyon lira. Bir devletin parası bu kadar heder edilebilir” diye konuştu.