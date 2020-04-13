AKP’li başkandan skandal sözler: İşsiz güçsüz EYT’ye takılanlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir gazeteye verdiği röportajda corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Maskeler konusuna değinen Yılmaz, programda EYT’liler hakkında skandal bir ifade kullandı.

“İŞSİZ GÜÇSÜZ EYT’YE TAKILANLAR”

Virüsten dolayı yapılan uyarıların dikkate alınmadığı belirten Yılmaz, “Maske her yerde var, hep de vardı. Hiç maskesiz kalmadık ki biz. Ama ilk zamanlar maskeye ihtiyaç yoktu. Neden yoktu? Çünkü kişisel mesafemizi koruyup, sağda solda dolaşmayın, herkes evine girsin dedik. Ne gençler dinledi, ne de işsiz güçsüz EYT’ye takılanlar dinledi. Hep dışarıda dolaşıyorlar” diye konuştu.