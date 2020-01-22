AKP’li başkandan yeğenine kadro torpili iddiası

Elazığ‘ın Arıcak ilçesinin beldelerinden Bükardi’de belediye tarafından kadrolu iki itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS-3 puan türünün esas alınacağı, alt puan baraj sınırı 55 ve lisans mezunu olma şartı koyuldu.

Mülakata çağrılacak kişi sayısının açılan kadronun beş katı olarak belirlenmesine ve 12 adayın başvurmasına rağmen sözlü ve uygulamalı sınava dört kişi girebildi. Mülakata girenler arasında AKP’li Bükardi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz‘ın yeğeni sözleşmeli personel gıda mühendisi Ahmet Sait Açmaz da yer aldı. Açıklanan sınav sonuçlarına göre Ahmet Sait Açmaz 77 puan alarak belediye kadrolu itfaiye eri olarak göreve başladı.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Bükardi Belediyesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletme sorumlusu Ali Yazar, şunları söyledi:

“Ahmet Sait Açmaz’ın belediyede kadrolu itfaiye eri olarak başlaması kesinlikle tesadüftür. Yönetmelik gereği bu ilana ‘hiç kimse başvuru yapamaz’ ya da yapabilir’ diye bir kaide yok. Bu ilan Resmi Gazete’de yayınlandı, Devlet Personel Başkanlığı da dahil olmak üzere beş yerde yayınlanmış bir ilan. Ayrıca sınav komisyonu kaymakamlığın görevlendirdiği kişiler ve tamamen yabancı.”