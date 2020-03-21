AKP’li başkanın kafesi tepkiler üzerine kapatıldı

Üst katında nargile salonu yer alan tabelasında ise cafe yazılı işletmenin ruhsatının faaliyet alanında ise içkisiz lokanta yazıldığı belirlenmişti.

Benzer iş yerlerinin kapatıldığı kentte, AKP'li yöneticinin işletmesinin açık olmasına da sosyal medyadan da tepkiler yükselmiş, konu basında yer almıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ‘KAPATILACAK’ DEMİŞTİ

Adnan Menderes Bulvarı'nda denize sıfır konumda, zemin+3 katlı ve son derece lüks olan Ak Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Oğuz Karadadaş'ın Loba isimli işletmesi kafe, pasiteri, nargile hizmeti veriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine “Corona virüs Tedbirleri” konulu genelgesi lokanta/kafe, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafeler geçici süre ile kapatılmasına karar verilmesine rağmen, Ak Partili yönetici Oğuz Karadadaş'ın işletmesinin faaliyetine devam ettiği belirlenmişti.

Faaliyetini sürdürdüğü için sosyal medyada tepki toplayan Loba, konunun basında haber olması üzerine kapatma kararı aldı. Cuma günü öğleden sonra iş yerine giden polis ve Yenişehir Belediyesi ekipleri, gerekli uyarılarda bulundu.

KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Daha önce kişisel hesabından “Hizmetimiz devam etmektedir” açıklaması yapan işletme sahibi Oğuz Karadadaş, yeni bir açıklama ile kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Yaşadıkları süreçte hijyen ve dezenfeksiyon prosedürlerini eksiksiz uyguladıklarını dile getiren Karadadaş, “Açık olmamızın hukuki açıdan herhangi bir engeli olmamasına rağmen misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını düşünerek 21.Mart 2020 Cumartesi 24.00'dan itibaren geçici bir süre hizmet sunamayacağımızı belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Bu arada işletmenin yer aldığı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise “Zabıtaya yeniden ruhsatını incelettirdim. Bir bölümü nargile salonu olduğu için kapattık. Ruhsatında lokanta olan bölüme ise bir işlem yapmadık. Ancak, işletme sahibi kendi isteğiyle geçici süreliğine tamamen kapattı” dedi.