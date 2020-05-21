AKP’li başkanın testi pozitif çıktı! ‘Herhangi bir semptom yok’

Yaptırdığı yeni tip corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tahir Saklı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hastalığa ilişkin herhangi bir semptom olmadığını kaydetti.

Hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Saklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Dostlarımızın dualarını bekliyorum” dedi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise corona virüsü vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

TAHİR SAKLI KİMDİR?

Şemdinli’de 1969 senesinde doğan Saklı, AKP'nin Kurucu İlçe Başkanı olarak 2001-2008 yılları arasında görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Tahir Saklı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AKP'nin Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı oldu.