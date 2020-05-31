AKP’li belediye ağaçları kontrollü kırmış

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İvrindi ilçesi Çarkacı – Korucu yolu arasında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

İşlem esnasında Çarkacı Mahallesi Muhtarlığı, yol kenarındaki ağaçların geçişleri zorlaştırdığı gerekçesi ile budanması için İvrindi Belediyesi’ne talepte bulundu. İvrindi Belediyesi’ne ait bir kepçe ile ağaçlar kırılarak işlem gerçekleştirildi.

Budama işlemi sonrası ağaçların hali vatandaşlarca büyük tepki gördü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İvrindi Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Cengiz, işlemin kontrollü yapıldığını söyledi. Cengiz açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Çarkacı- Korucu ara yolu da dahil İlçemiz genelinde bir çok güzergahta asfalt yama çalışması yürütülmektedir.

* Bu plan dahilinde çalışmalarını Çarkacı- Korucu ara yolu üzerinde yürüttüğü esnada Çarkacı Mahalle Muhtarımızın da tespiti üzerine Belediyeye ait arazi üzerine ekili olan çam ağaçlarının bazı dallarının yol üzerine uzandığını ve bu ağaçların yola uzanan kısımlarının kesilmesi talebi olmuştur.

* Kesim sonrasında İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yerinde incelenmiş ve ağaçların kollarının budanması ile ilgili olumsuz bir durum tespit etmemişlerdir.

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