AKP’li belediye başkanı corona virüse yakalandı

Konya'da Kulu ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını duyurdu.

“BİZLERLE TEMASTA OLANLAR TEST YAPTIRSIN”

Ünver, eşi ve kızı ile birlikte evde karantinada olduklarını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim, sevgili dostlarım COVİD-19 testimizin pozitif çıkması dolayısıyla eşim kızım ve ben evimizde karantinadayız. Bizlerle yakın zamanda teması olan herkes lütfen test yaptırsın ve kendine dikkat etsin. Bu hastalık aşı çıkıncaya kadar hepimizi tehdit edecektir ve kendi kendine yok olmayacaktır. Onun için lütfen maske mesafe ve hijyen kurallarına uyalım uymayanları ikaz edelim. Allah herkese sağlık sıhhat versin.”