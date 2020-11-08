AKP’li belediye başkanı corona virüse yakalandı

Bursa AKP'li Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli hemşehrilerim, halsizlik şikayeti ile yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmış olup, tedavi süreci doktorlarımızın gözetimi altında başlamıştır.

* Süreç boyunca telefonlarınıza dönüş yapamayacağımı üzülerek ifade ediyor, dualarınızı bekliyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah.

İlginizi Çekebilir Bakan Soylu'nun corona tedavisi tamamlandı, toplantıya başkanlık etti