AKP’li belediye başkanı corona virüse yakalandı

Bursa AKP'li Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:
* Kıymetli hemşehrilerim, halsizlik şikayeti ile yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmış olup, tedavi süreci doktorlarımızın gözetimi altında başlamıştır.
* Süreç boyunca telefonlarınıza dönüş yapamayacağımı üzülerek ifade ediyor, dualarınızı bekliyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah.