Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li belediye başkanı corona virüse yakalandı

Bursa AKP’li Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, sosyal medyan yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:15, 08/11/2020
Haberler Gündem
AKP’li belediye başkanı corona virüse yakalandı

Bursa AKP'li Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli hemşehrilerim, halsizlik şikayeti ile yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmış olup, tedavi süreci doktorlarımızın gözetimi altında başlamıştır.

* Süreç boyunca telefonlarınıza dönüş yapamayacağımı üzülerek ifade ediyor, dualarınızı bekliyorum. Maske, mesafe ve temizlik kuralı hepimiz için hayati önem taşıyor. Lütfen ihmal etmeyip uygulayalım. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin inşallah.

İlginizi ÇekebilirBakan Soylu'nun corona tedavisi tamamlandı, toplantıya başkanlık ettiBakan Soylu'nun corona tedavisi tamamlandı, toplantıya başkanlık etti İlginizi ÇekebilirDSÖ'den corona virüsü uyarısı: 5 ülkede daha bulunduDSÖ'den corona virüsü uyarısı: 5 ülkede daha bulundu
AKP aydın Bursa Corona Dünya İçişleri Bakanı Sağlık Süleyman Soylu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more