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AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Elazığ'ın Keban ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Fethiye Atlı, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ
11:27 -
Haberler Gündem
AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Elazığ’ın Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını ve karantinada olduğunu paylaştı.

Geçen günlerde Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları da Covid-19 testinin pozitif çıktığını evinde karantinada olduğunu açıklamıştı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları (FOTO: SÖZCÜ)

“15 GÜN EVİMDE KARANTİNADA OLACAĞIM”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Atlı, şunları kaydetti:

* Sevgili hemşehrilerim çok kıymetli Kebanlılar, corona virüsü testim pozitif çıkmıştır.

* Sağlık durumum iyi, 15 gün evimde karantinada olacağım.

* Sizlerden ricam maske kullanmanızı, sosyal mesafe kurallarına uymanızı, toplu alanlarda bulunmamanızı rica ediyorum.

AKP Corona Elazığ Sağlık sosyal medya Sözcü
Son güncelleme: 11:33 18.08.2020
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