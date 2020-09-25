AKP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya corona virüsüne yakalandı. Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sözcü’ye konuşan Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya şu ifadeleri kullandı:
* Çarşamba gecesi il dışından Elazığ’a geldim. Perşembe sabahı corona testi yaptırdım, bugün ise test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. T
* etkiklerim yapıldı, sonrasında ise evime gönderildim. Şu an sadece biraz başım ağrıyor, durumum ağırlaşırsa hastaneye gideceğim. Ama genel durumum iyi. Evimde kendimi izole edeceğim.