AKP’li belediye başkanı: Evlerde iftar veriliyor vakalar arttı

Bursa Keles İlçe Belediye Başkanı Keskin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak evlerde verilen toplu iftar davetlerinin corona virüsü vakalarını arttırdığını savundu.

“TAM BU İŞTEN KURTULDUK DERKEN POZİTİF VAKALARLA KARŞILAŞTIK”

AKP’li Belediye Başkanı Keskin’in paylaşımında; “Sevgili hemşehrilerim! Maalesef coronayla el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa’dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, corona virüsü salgını ile ilgili vakalarda da artış olmaya başlamıştır. Tam bu işten kurtulduk derken maalesef yine pozitif corona vakalarla karşılaştık” ifadelerini kullandı.

“SEBEBİ EVLERDE VERİLEN İFTARLAR”

İlçede görülen son corona virüs vakalarının sebebi evlerde verilen iftar programından kaynaklandığını belirten keskin paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Özellikle hiç bir şekilde en yakınlarla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa'dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir.

* Sizlerinde bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim.