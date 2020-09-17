AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu coronaya yakalandı!

Samsun Kavak ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sarıcaoğlu, “Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım” ifadelerini kullandı.
DÜN AÇILIŞA KATILMIŞTI
Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, dün ilçenin Karaaslan Mahallesi’nde yapılan yolun açılışını yapıp, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ile vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmişti.