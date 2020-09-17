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AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu coronaya yakalandı!

Samsun'un Kavak ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Evde karantina altında olduğunu belirten Sarıcaoğlu'nun önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ile etkinliğe katıldığı, zaman zaman maske kullanmadığı ve sosyal mesafesiz hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
19:39 -
Haberler Gündem
AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu coronaya yakalandı!

Samsun Kavak ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sarıcaoğlu, “Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım” ifadelerini kullandı.

DÜN AÇILIŞA KATILMIŞTI

Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, dün ilçenin Karaaslan Mahallesi’nde yapılan yolun açılışını yapıp, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır ile vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmişti.

FOTO: SÖZCÜ

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