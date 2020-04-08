AKP’li belediye başkanından tepki çeken fotoğraf

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilçe pazarlarında başlattığı maske dağıtımlarına bugün Pamukova İlçe Pazarında devam etti. Pamukova Belediye başkanı Güven Övün'ün paylaşımında bir detay tepki çekti.

Övün yaptığı paylaşımda, “Covid-19 mücadele de en önemli unsurlardan biriside eldiven ve maske kullanılmasıdır. Bugün ilçemizin halk pazarında B.şehir Belediye Daire başkanı ile birlikte ücretsiz eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirdik” notuyla pazar ziyareti sırasında çekilen bazı fotoğrafları paylaştı.

BAŞKANIN YÜRÜDÜĞÜ YOLLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Ancak bu fotoğraflarda dikkat çeken detay ise başkan Güven Övün’ün pazarı gezdiği esnasında önünden giden ve başkanın geçtiği yolları dezenfekte eden ekip oldu.

Paylaşılan fotoğrafta önde beyaz tulum giyen iki görevli yolları dezenfekte ederken, hemen arkasından da başkan Övün yürüyerek esnafları selamlıyordu.

2 AY ÖNCE AKP’YE GERİ DÖNMÜŞTÜ

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi AKP’den Pamukova Belediye Başkan adayı gösterilmesi üzerine Saadet Partisi’nden seçime girmiş ve 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmişti.

Ancak Güven Övün 19 Şubat 2020 tarihinde Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozet ile AKP’ye geri dönmüştü.