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AKP’li belediye başkanını takip edene deprem çantası hediye!

AKP’li Başakşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından 100 adet deprem çantasını çekilişle vereceğini duyurdu. Ancak belediyenin tek bir şartı var: Başkan Kartoğlu'nu takibe almak. Takipçi toplamak için yapılan kampanyaya sosyal medyadan tepki yağdı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 15:07, 14/11/2020
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AKP’li belediye başkanını takip edene deprem çantası hediye!

AKP'li Başakşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Twitter hesabını takip edip, retweet yapan ve iki arkadaşını da etiketleyenlere çekilişle deprem çantası vereceklerini duyurdu. AKP’li başkan Kartoğlu’nun takipçi toplamak için deprem kampanyasını kullanması tepki topladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afetlerle mücadele bilinci artsın diye 100 Deprem Çantası hediye. Yapmanız gereken Yasin Kartoğlu hesabını takip edip, gönderiyi RT yaparak 2 arkadaşınızı etiketlemek. Son katılım 15 Kasım.” denildi.

AKP Başakşehir deprem sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:14:57,
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