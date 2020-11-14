AKP’li belediye başkanını takip edene deprem çantası hediye!

AKP'li Başakşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Twitter hesabını takip edip, retweet yapan ve iki arkadaşını da etiketleyenlere çekilişle deprem çantası vereceklerini duyurdu. AKP’li başkan Kartoğlu’nun takipçi toplamak için deprem kampanyasını kullanması tepki topladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afetlerle mücadele bilinci artsın diye 100 Deprem Çantası hediye. Yapmanız gereken Yasin Kartoğlu hesabını takip edip, gönderiyi RT yaparak 2 arkadaşınızı etiketlemek. Son katılım 15 Kasım.” denildi.