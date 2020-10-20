“AKP’li belediye çıkardığı 100 işçi yerine 100 torpilli işçi aldı”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediyesi’nin İŞ-KUR aracılığıyla 100 işçi alımı yaparken, kura adı altında AKP’de yapılan listeyi kıstas aldığı iddiasında bulundu. Bu durumun işe ihtiyacı olan vatandaşların hayallerini suya düşürdüğünü dile getiren Tığlı, “İŞKUR üzerinden işçi alımı uygulamasını hayata geçiren AKP iktidarı, işsizlerin umudunu İŞKUR üzerinden de sömürmeye devam ediyor” diye konuştu.

ÖNCE PARTİYE ÜYE SONRA İŞ

İŞKUR üzerinden 6 aylık zaman diliminde çalışması öngörülen adaylar ve ailelerinin öncelikle AKP'ye üye olmak zorunda bırakıldığını ileri süren Tığlı, “Giresun Belediyesi, İŞ-KUR üzerinden 100 kişilik işçi alımı gerçekleştirdi. Adaylar ve aileleri öncelikle AKP'ye üye olmak zorunda bırakılıyor. İŞKUR’dan önce partiye üye olan işçi adaylarının kaderi, şartlarının uygun olup olmamasına bakılmaksızın kura bile çekilmeden parti içinde yapılan liste ile belirlendi. Gerçekten işe ihtiyacı olan ve kura sonucunda işe yerleştirileceğine inanan vatandaşlarımızın hakkı, torpil yolu ile gasp edildi. İŞKUR adı altında yapılan bu alımlar için AKP'de liste hazırlanırken, Cumhur İttifakı partilere mensup vatandaşlarımız arasında da ayrımcılık yapıldı” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİ ALACAKTIN NEDEN İŞÇİ ÇIKARDIN?”

AKP’li Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na tepki gösteren Milletvekili Tığlı, “Kendisinden önceki CHP'li Giresun Belediyesi’ni normalin üzerinde işçi çalıştırmakla eleştiren AKP'li belediyenin, bu süreçte 100'ün üzerinde çalışanı bünyesine katarken, önce Giresunlu değil önce partilim olacak anlayışını ortaya koymasına doğrusu şaşırmadım. Peki işine son verilen çalışanların günahını nasıl ödeyeceksiniz? Madem ki işçi açığı vardı, aylar öncesinden o kadar işçiyi neden işten attınız? Yüz emekçiyi işten çıkardınız, yoksulluğa mahkum ettiniz, şimdi yüz garibanı açlık sınırında bir maaşa kısa süreliğine çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden sömürüp istihdam sağlıyorum diyeceksiniz” dedi.

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