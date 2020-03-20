AKP’li belediye Corona salgını sırasında su borcundan haciz işlemi başlattı

Bir çok kentte ilde faturalar ve borçlar konusunda vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sunulurken karantina uygulamasının gerçekleştiği kentlerden biri olan Şanlıurfa’da ise Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ise su borcu olan abonelerine haciz tebligatı gönderildi.

VATANDAŞ ŞOK YAŞADI

İHA’nın haberine göre, su borcu bulunan abonelerini icraya vermeye hazırlanan kurumun binlerce aboneye gönderdiği tebligatta, ödeme yapılmadığı takdirde 3 gün içinde icra işleminin başlatılacağı belirtildi.

Evlerine gelen evrakla büyük bir şok yaşayan vatandaşlar ise yaşanan salgın nedeniyle kendilerine olan borçları bile ertelediklerini belirterek, Şanlıurfa Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulanın su olduğunu belirten vatandaşlar, Türkiye'nin bir çok yerinde hem devlet hem de özel kuruluşların vatandaşın mağdur olmaması için çeşitli kolaylıklar sağladığını hatırlattı.

BAKANLIK KESİN TALİMAT VERMİŞTİ

Corona virüsünün neden olduğu salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir genelge yayınlayarak Türkiye genelindeki 81 ilin valiliğine gönderdi.

Genelgede, belediyelere ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme-kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi istendi. Abonelerin ödeyemediği su borcu da dahil hiçbir sebeple su kesintisine gidilmemesi talimatı verildi.

“KİRALARI ALMAYIN”

Belediyeler, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinin mülkiyetinde olan ve kiraya verilen taşınmazlarla ilgili de önemli bir karar alındı.

Genelgede, salgına karşı alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin kullanılamayacağına dikkat çekilerek “Faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” gerektiği bildirildi.

Geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmayan ancak corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi maddesi de genelgede yer aldı.

İBB SU VE DOĞALGAZI KESMEYECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda; İSKİ ve İGDAŞ’ın bu süreçte su ve doğalgaz kesintisi yapmayacağını, geçmiş dönemde borç nedeniyle suyu kesilen 50 bin hane ve işyerine de su verilmeye başlandığını açıklamıştı.

Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkarıldı.