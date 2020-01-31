AKP’li belediye, festivale ihalesiz 682 bin TL ödemiş

Sayıştay, Konya’da AKP’li Meram Belediyesi hesaplarında yaptığı denetim ve incelemelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale usulü ile yapılması gereken bazı mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin usulü ile yapıldığını tespit etti.

Denetçiler, 57 milyon borcu bulunan AKP’li belediyenin eski başkanı Fatma Toru döneminde düzenlediği Bacı Bey Festivali için ihaleye çıkmadan 682 bin lira harcadığını ortaya çıkardı.

KARAVANLARA 136 BİN TL HARCANMIŞ

Sayıştay’ın raporunda ayrıca, AKP’li belediyenin festival için doğrudan temin yoluyla aynı tür dört karavan alımı yaptığını ve bu alımların toplam değerinin KDV hariç 136 bin TL olduğu da yer aldı.

Sayıştay denetçileri konuya ilişkin rapora şu notu düştü:

“Meram Belediyesi hesapları incelendiğinde bir festival kapsamında temel ihale usullerinden biriyle yapılması gereken organizasyon hizmet alım işine ait ihtiyaçların doğrudan temin usulü ile yapılan toplam 26 adet alımla karşılandığı ve aynı organizasyon kapsamında yapılan bu alımların toplam tutarının KDV hariç 682.386,61 TL olduğu; yine Belediyenin farklı harcama birimleri tarafından aynı yerden, üç adedi aynı gün olmak üzere dört ayrı doğrudan temin ile aynı tür karavan alımı yapıldığı ve bu alımların toplam değerinin KDV hariç 136.000 TL olduğu tespit edilmiştir”

BELEDİYEDEN SAYIŞTAY’A ZAMANIMIZ YOKTU CEVABI

Sayıştay’a verdiği cevapta zamanımız yoktu diyen Meram Belediyesi, şu savunmayı yaptı; “Festival tarihinin, bahar ayları olarak belirlenmesi ve Hıdırellez’in de Türk Kültürü üzerindeki etkisinden faydalanmak için başkanlığımız tarafından, 04-06 Mayıs 2018 tarihleri uygun görülmüş; ancak gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne fazla bir zaman tanınmamıştır. Ülkemizde ve Türk dünyasında bir ilk olan festivalin başarılı olabilmesi için şartlar gereği sıklıkla doğrudan temin yolunun kullanılması tamamen bir zaruretten doğmuş ve festival bir bütün olarak ihale edilememiştir”