AKP’li belediye firmadan 2 milyon TL alacağını unutmuş

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporlarını inceleyen Sayıştay, belediyenin bazı alacakların gerçekleşme ve dönemsellik bakımından doğru, tam ve gerçeğe uygun durumu yansıtmadığını tespit etti.

YAKLAŞIK 2 MİLYON TL ALACAĞINI TAHSİL ETMEMİŞ

Yüklenici firmanın 2016, 2017, 2018 yıllarında sözleşmede belirtilen bedeli ödemediğini ortaya çıkaran Sayıştay, idarenin de bu tutarı muhasebe kayıtlarına almadığını tespit etti. Sayıştay raporunda, “2016-2018 yıllarını kapsayan gecikme faizi dahil 1 milyon 812 bin 841 TL 79 Kuruş tutarındaki alacak kaydı 2019 mali yılı içerisinde tahakkuk ettirilmemiştir” ifadelerine yer verdi.

30 YILLIĞINA DEVREDİLMİŞ

Raporun devamında, teleferik sistemi terminal binası ve mütemmimlerinin gayri ayni hak tesisi ile belediyece 30 yıllığına işletmesi 2006 yılında ihaleyi kazanan yüklenici firmaya devredildiği, bunun karşılığında da yüklenici işletme hasılatının yüzde 2'sini yıl içerisinde üçer aylık dönemleri takip eden ayın 10'uncu günü ödemekle yükümlü kılındığı belirtildi.