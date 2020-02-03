AKP’li belediye mülk sahibini böyle zengin etmiş!

Kocaeli‘ye bağlı AKP’li Başiskele Belediyesi‘ni inceleme altına alan Sayıştay, kiralama konusunda bazı usulsüzlükler tespit etti. Belediye, Kullar beldesinde 2 bin 575 lira karşılığı gençlik merkezi olarak bir bina kiraladı. Ancak binayı bir süre sonra mülk sahibine çay ocağı işletmesi için geri verdi.

AKP’YE YAKIN VAKFA ÖZEL ODA

Belediyenin işletme karşılığında herhangi bir bedel talep etmediği belirlendi. Söz konusu binanın bir bölümü özel Kur’an kursu olarak ayran mülk sahibi, bir odasını da AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir vakfın toplantılarına ayırdı. Gençlik merkezi olarak kiralanan ancak gençlik merkezi olarak kullanılmayan binayla ilgili usulsüzlükleri Sayıştay denetçileri tespit etti.

BEŞ YILLIĞINA KİRALANMIŞ

Yerinde incelemeler yapan Sayıştay denetçileri rapora şu notu düştü:

– Kullar- 939 ada parselde gençlik merkezi olarak kiralanan taşınmazın; 16.06.2015 tarihli ve 300 karar numaralı encümen kararı ile 01.06.2015 tarihli ve 46 karar numaralı meclis kararı ile kullar mevkii, Tepecik mahallesi G23C05C2A imar paftası 939 ada 8 nolu 800.99 m2 yüzölçümlü parselin üzerinde bulunan yapının 1. kat 90 m2 dükkânın 5 yıllığına kiralanması sonucu aylık 2.575,00 TL ödenmektedir.

– Yapılan denetim sonucunda ilgili mülkiyetin çay ocağı olarak belediyenin kiraladığı kişi tarafından bizzat kullanıldığı, maaşlı eleman çalıştırılarak gelir elde edildiği ayrıca bir vakıf tarafından toplantılar için kullanıldığı aynı zamanda belirli odanın ayrılarak Kur’an kursu olarak işletildiği, belediyenin gençlik yaşam merkezi olarak öngörüp kiralamasına rağmen kullanım amacı dışında şahıslara devrettiği ayrıca arada tahsis veya kira sözleşmesi bulunmadığı tespit edilmiştir.

BELEDİYE USULSÜZLÜĞÜ KABUL ETTİ

Sayıştay yetkililerinin tespiti sonrası usulsüzlüğü kabul eden AKP’li Başiskele Belediyesi söz konusu yerin amacı doğrultusunda kullanım için çalışma yapacağını belirtti.