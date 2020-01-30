AKP’li belediye, salonlarını siyasi partilere ücretsiz kullandırdı

Sayıştay’ın Bayrampaşa Belediyesi 2018 yılı denetim raporunda, belediyenin sunduğu hizmetler için belirlediği “2018 Yılı Hizmet Bedeli Ücret Tarifesi”nde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verildiği görüldü.

SAYIŞTAY: TİCARİ İNDİRİM DIŞINDA ÜCRETSİZ OLMAZ

Yasalara göre kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağına dikkat çekildi.

“LED EKRANLAR ÜCRETSİZ TAHSİS EDİLDİ”

Raporda, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin 2018 yılı hizmet bedeli ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin kararında yasaya aykırı uygulamalar yapıldığı tespit edildi. Meclis kararı ile kültür merkezi ve spor salonlarının siyasi partiler ile dernek ve vakıflara ücretsiz olarak tahsis edildiği kaydedildi.

“Bez Vinil Asımları ile Led Ekran Tahsis” bedellerinin de siyasi partiler ile dernek ve vakıflardan alınmadığı belirlendi. Bayrampaşa Şehir Parkı içerisindeki otoparkın da belediye personeli ile meclis üyelerince ücretsiz kullanılmasının sağlandığı ifade edildi.

YENİ MECLİS KARARI ALINACAK

Bayrampaşa Belediyesi Sayıştay’a gönderdiği yanıtta hizmetlere ilişkin gelir tarifesindeki düzenlemelerin meclis kararı ile alındığını ve söz konusu kararların yenisi alınıncaya kadar ya da mahkeme kararı ile iptal edilinceye kadar yürürlükte olduğunu bildirdi.

Söz konusu tarifelerin de belediye sınırları içerisindeki mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanması noktasında belirlendiği savunuldu.

Bununla birlikte şehir içi otopark ücreti, bez vinil afiş asımları ve LED ekran tahsis bedellerine ilişkin yeni meclis kararları alınarak uygun düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.