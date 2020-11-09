AKP’li belediye, sehven AKP üyelik linki vermiş

Linke tıklayan internet üzerinden AKP'ye üye olabiliyordu. Bu durum büyük tepki topladı. Belediye de linki kaldırdı. Yapılan açıklamada ise AKP üye kayıt linkinin, belediyenin internet sitesine ‘sehven' konulduğu söylendi.

Belediye Başkanı Sefa Erol, şu açıklamayı yaptı: “Kurumsal hesabımıza AK Parti üyelik kaydı linki, sayfamızı kontrol eden görevli tarafından sehven eklenmiştir. Kurumsal hesaplarımızı asla parti politikasını yapmak için kullanmayız. Zaten görür görmez bu yanlışın düzeltilmesi için müdahale ettim ve sehven eklenen bu linki o sekmeden kaldırttım. Ekleyen kişi hakkında da idari soruşturma başlattık. Site istatistikleri kontrol edildiğinde bu link kullanılarak 1 kişinin dahi üye kaydının olmadığını tespit ettik. Alay halkına parti gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğiz.”