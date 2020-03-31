AKP’li belediye sosyal mesafeyi unuttu, vatandaş birbiriyle yarıştı

AKP'li Altındağ Belediyesi Kale Mahallesi'nde corona virüsü nedeniyle yardıma muhtaç insanlara gıda yardımında bulunmak istedi.

Kale Mahalle Muhtarı ve belediye yetkilileri tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar corona virüsüne aldırmadan birbirleriyle yarıştı. Corona virüsüne karşı sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşların yetkililer tarafından uyarılmaması ise tepki topladı.

ESKİ DEVLET BAKANI DAĞDAŞ'TAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Yardım kolilerinin dağıtımına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak duruma tepki gösteren eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, “Altındağ belediyesi şu dakika itibariyle Ankara Kalesinde halka gıda yardım yapıyor! Yok efendim sosyal mesafeymiş, maskeymiş hak getire! Belediye görevlileri gıda yardımını yaparken virüsü unutmuş, siyasetin şehvetine tutulmuşlar! Bu kafayla, bu düzenle virüs yenilecek öyle mi?” ifadelerine yer verdi.

“BELEDİYE BAŞKANININ REKLAMI ÖNCELENDİ”

Görüntülere ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Dağdaş şöyle konuştu:

*O mahalledeki insanlar ağırlıklı olarak Adapazarlılar diye anılan (Romen) vatadaşlarımızdan oluşan ihtiyaçlı insanlardır.

*Bu insanları bir birini ezer pozisyona düşürerek, gümbür gümbür anonslarla Belediye Başkanının reklamını önceleyen kötü bir örnek yaşatıldı. Oysa ki bu insanların hanelerinin kapısına bu yardım kolilerini götürmek mümkün.

*Hem veren el alanı görmeyecek iddiasını seslendirip hem de bu hali yaşatmak, bunu siyasete malzeme etmek çok yakışıksız.

*Kaldı ki virüs diye bir Azrail kapımızın önünde dolaşır vaziyete iken bu aymazlığı hatta toplum sağlığını tehlikeye sokan bir suçu işleyenleri anlamak mümkün değil. Belki yardıma muhtaç insanların özensizliğini dikkatsizliğini de eleştirebiliriz, ancak burada yetkililerin durumu vahim.