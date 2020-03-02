AKP’li belediyede yıkım gerginliği! Yeni başkan eski başkanın evini yıktı

Bursa'da geçtiğimiz yıl kaçak yapıların yıkılmasını ve inşaatı yapan müteahhitler ile firmaların cezalandırılmasını öngören karar, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti.

40 bin kaçak yapının tespit edildiği Bursa’da bugün yıkımlara başlandı. Büyükşehir belediyesi yıkım ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Zabıta Daire Başkanı Mahmut Turna’nın kaçak olduğu iddia edilen İznik Göllüce köyü sahilindeki prefabrik tek katlı evini yıkmaya geldi.

YIKIMA MÜDAHALE ETTİ

Yıkım ekibine Turna’nın yakınları ve köylüler müdahale etti. Yıkım ekibini sokmayan köylü, evin girişini traktörleri ile kapadı. Jandarma ekipleri olay yerinde taşkınlık yaşanmaması için tedbir aldı.

“ŞAHSIMA YÖNELİK ALINMIŞ BİR KARAR”

Eski Zabıta Daire Başkanı Turna, “1974 yılından kalan baba evi. Tamir tadilat için 2016 yılında izin aldım. Bununla da ilgili gerekli yasal belgelerim var. Ancak, 37 metre kare fazlalık tespit edildi. Son çıkan yasa ile imar affından yararlanıp yapı kayıt belgesi aldım” dedi.

Bu belgenin iptal edildiğini vurgulayan Turna. “Prefabrik evin tamamı 76 metrekare. Tamamını yıkacaklarını söylediler. Yıkım kararı, büyükşehirin şahsıma yönelik almış olduğu bir karardır. Bugün de yıkıma geldiler” dedi.

YAKINLARI VE KÖYLÜ BİRLİKTE YIKMAYA BAŞLADI

Eski zabıta daire başkanı Turna’ya evini boşaltması için 4 Şubat'ta tebligatta bulunulduğu öğrenildi. Evini boşaltmayarak yıkıma direnen Turna ve yakınları, evdeki eşyaları bugün boşaltarak kapı, pencere, çatı gibi malzemeleri söktü. Prefabrik evi de ellerinde balyozlarla kendileri yıktı.

2018 YILINDA GÖREVDEN ALINMIŞTI

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mahmut Turna, Alinur Aktaş’ın büyükşehir belediye başkanı olmasının ardından 2018 yılında görevden alınmıştı. Turna’nın yerine Enver Fatih Karakoç’un atanmıştı.

“MÜCADELE 17 İLÇEYİ KAPSAYACAK”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019 yılında yaptığı bir konuşmasında “Bursa’nın en önemli sıkıntılarından bir tanesi kaçak yapılaşma. Bununla ilgili mücadelede çok kararlıyız. 17 ilçemizi kapsayacak şekilde kararlı duruş sergilersek, Bursa için bu tehditten kurtulmuş olacağız” demişti.

5 İLÇE DE 40 BİN KAÇAK BİNA VAR

Bursa’da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerini kapsayan son 15 senedeki kaçak yapılaşma rakamlarla ortaya konulmuştu.

Sadece bu 4 ilçe de 40 bine yakın kaçak bina tespit edildi. İlçelerde 19 bin 508 kaçak yapı ile Osmangazi başı çekiyor. Yıldırım'da 12 bin 486, Nilüfer'de 4 bin 216, Gürsu'da 3 bin 42 ve Kestel'de ise 737 kaçak yapı bulunuyor.

Bursa genelindeki toplam kaçak yapı stoğunun yüzde 89'unun ise bu 5 ilçede bulunduğu biliniyor.

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