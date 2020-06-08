O oyuncuya benzetilmişti! İki yönetici kovuldu

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na Türk ve İslam tarihine damga vurmuş isimlerin büstlerini yerleştirdi. Ertuğrul Gazi’nin büstünün ise ‘Diriliş Ertuğrul’ dizinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a benzediği ortaya çıktı.

Söz konusu büstün oyuncu Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesinin kendilerini de üzdüğünü belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Olayda ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevlerinden alındığı öğrenildi. (İHA)



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