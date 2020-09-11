AKP’li belediye üzerinden kıyak atama

Yüz binlerce kişi KPSS sıralarında ter dökerken birçok belediye, özel kalem müdürlüğü kadrosundaki istisnai sınavsız atamayla yandaşlarına kadro ve unvan dağıtıyor. Bu belediyelerden biri de AKP'li Konya Akşehir Belediyesi.

Belediye'de son 6 yıl içerisinde 2 ila 40 gün arasında özel kalem müdürü görevinde gösterilen ve memuriyet hakkı elde eden 4 kişinin AKP’li ya da AKP'li isimlerin yakınları olması dikkat geçti.

İşte belediyede özel kalem müdürü görevine getirildikten sonra başka kurumlarda görevlendirilen o isimler;

*24. Dönem AKP Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu'nun Danışmanı İlhan Çolakoğlu 2014 yılının Haziran ayında belediyede sadece 2 gün özel kalem müdürü olarak görev yaptı. Çolakloğlu şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda çalışıyor.

* 2014 yılında AKP'li belediyeden meclis üyesi seçilen ve Akşehir Belediye Başkan Yardımcılığı da yapan Türkan Pınar Çiğdem 2016 ve 2017 yılları arasında 1 yıl özel kalem müdürlüğü görevinde bulundu. Türkan Pınar Çiğdem şu an Akşehir İŞ-KUR İlçe Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

*Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz 2019 yılı Haziran ayında sadece bir hafta belediyenin özel kalem müdürü olarak görev aldı. Özel kalem müdürlüğü sayesinde memur olan Ecevit Öksüz şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapıyor. Kasım 2018’de üniversiteye Rektör olarak atanan Prof. Cem Zorlu kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’ndan kurması ise tepki çekmişti.

* Eski AKP Akşehir İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım bu yıl mayıs ve haziran ayları arasında toplam bir ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Büşra Yıldırım şu an Akşehir Belediyesi’nde gıda mühendisi olarak görevini sürdürüyor.