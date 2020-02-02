AKP’li belediyeler dinci vakıflara para yağdırmış!

Sayıştay'ın raporuna göre Belediye'ye ait binalar, aralarında “Hacıveysizade” adlı vakfın da bulunduğu 2 ayrı vakfa tahsis edildi. Vakıf buraya öğrenci yurdu yaptı. Binaların 51 bin ve 22 bin liralık kiraları ile faturaları da belediye ödedi.

ATAKUM VE ÇUBUK DA VAR

Samsun'un Atakum İlçesi Belediyesi'nin de bazı vakıflara usulsüz taşınmaz tahsis ettiği belirlendi. Sayıştay raporuna göre, Belediye, “yurt binası” olarak kiraladığı Körfez Mahallesi'ndeki bir binayı, 3 yıllığına bedelsiz olarak bir vakfa tahsis etti. 2017'de biten tahsis süresi, 2 yıl daha uzatıldı. Belediye'ye ait bir başka taşınmaz da, 10 yıllık süreyle başka bir vakfa tahsis edildi. Belediye, “Park alanı” olarak ayrılan yerleri de vakıflara ticari amaçla kullandırdı.

Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi'nde ise Sayıştay Raporu'na göre Belediye'ye ait, rayiç değeri 500 bin lira olan taşınmaz, bir vakfın kullanımına bedelsiz olarak bırakıldı. Taşınmaza ilişkin giderlerin tümü de Belediye kasasından karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi de, aralarında TÜGVA'nın da olduğu 4 dernek ve vakfa ücretsiz bina tahsisi yapıp masraflarını karşıladı.