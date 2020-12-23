AKP’li belediyenin daire başkanı rüşvetten tutuklandı

Sosyal medyadan yayın yapan Miraç Morçöl, geçen yıl bir arkadaşı için kentte bürokratlarla ilişkisi çok iyi olan bir kişiden Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey bir iş ayarlamasını talep ettiğini açıklayarak, bir süre sonra adını söylemediği aracının kendisini arayarak belediyede daire başkanı veya müdür olmak için 200 bin lira istediğini ileri sürdü. Morçöl kendisinden AKP’li olduğunu ve partisine zarar vermek istemediğini ancak bu olayı Mustafa Demir’e söylediğini ifade etti. Ses kayıtları ve delilleri olduğunu ileri süren Morçöl’ün bu açıklamalarından sonra Belediye Başkanı Mustafa Demir olayın araştırılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

MAHKEME TUTUKLADI

Kısa süre sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından 31 Mart seçimlerinden sonra Terme Belediyesi’nden Samsun’a getirtilen ve Mali Hizmetler Daire Başkanı yapılan Bahattin K. iddialara göre bazı iş insanlarından rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Daire müdürü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince belediyede görevi başında yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Bahattin K. daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından rüşvet istediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.