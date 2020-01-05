AKP’li belediyenin işten attığı öğretmeni intihara sürükleyen süreçte yaşadıkları ortaya çıktı

İstanbul’da geçen yıl 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Üsküdar Belediyesi‘ni AKP kazandı, Hilmi Türkmen ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. Son aylarda pek çok işçinin görevine son veren belediyenin işten çıkarma kıyımına karşı eylemler düzenlendi. İşine son verilenlerden biri olan Recep Kılıçarslan, yaşadığı zorluklara dayanamayarak intihar etti.

Belediyeye bağlı Bilgi Evleri‘nde görev yapan öğretmen 32 yaşındaki Kılıçarslan’ın mesai arkadaşları yaşanan trajediye tepki gösterdi. Evli ve yedi yaşında bir çocuk babası olan genç öğretmenin mesai arkadaşlarından Şeyma Çelik, sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

‘DAYANAMIYORUM’ DEYİŞİ KULAKLARIMDA

“Recep Kılıçarslan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim ailesine sabır versin. Mekanın cennet olsun. Böyle gitmemeliydin be Recep Hocam. Sebep olanlar nasıl hesap verecek? Sitemim büyük. Kocaman bir aile yıkıldı. Minik bir erkek çocuğu yetim kaldı. Çaresizce .Böyle olmamalıydı Recep Hocam. Nasıl vicdanları rahat mı? Neden korkayım, kimsiniz ? Susmam! Korkmam yazarım. Yüreğim, çok kısa hayat. Böyle kolay değil, bedeli olmalı. Uyuyamıyorum, merhamet duygusunu kaybetmiş insanlara asla haklı çıkamazsın. İki hafta önce görüştüğümde ‘dayanamıyorum’ deyişi kulaklarımda, çıldırıyorum.”

İLGİLİ HABER Üsküdar Belediyesi mağdurlarının eylemi sürüyor: Bizi haksız, hukuksuz yere işten attılar

ÜÇ DİL BİLEN MİMARIN İŞİNE SON VERDİLER

Kocaeli’ne bağlı Darıca Belediyesi de aralarında mühendis, mimarların da bulunduğu 10'a yakın işçinin görevine son verdi. AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık imzasıyla yapılan tebligatta, “31/12/2019 tarihinden itibaren tam zamanlı hizmet sözleşmeniz sona erecek olup, sözleşmenizin yenilenmeyeceği hususunu…” ifadesi yer aldı.

Atılan kişilerin çoğunluğunun eski olduğu öğrenildi. Yerel basın, “Hamile bir kadının, üç dil bilen hem mimar hem mühendis birinin, yüksekokul mezunu eğitmen bir sorumlunun, aşçı ve garsonların ne gibi eksikliği oldu da işten çıkartıldılar” şeklinde tepki gösterdi.