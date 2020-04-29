AKP’li belediyenin salgın ihalesi tanıdık isme gitti

İstanbul Çekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “Evde hayat var ‘temizlik seti' temini ve dağıtımı alım işi” için 16 Nisan günü ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 587 bin 430 TL olan ihaleye 3 teklif sunuldu.

İhale 502 bin 640 TL'lik teklifin sahibi Argetus Araştırma Eğitim Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. Şirket ile 22 Nisan günü sözleşme imzalandı.

ÇOCUKLARA OKUMA VE OYUN SETİ

AKP'li belediye “Evde hayat var ‘oyun ve okuma seti' temini ve dağıtımı” için de 15 Nisan'da ihale düzenledi. 299 bin 882 TL yaklaşık maliyeti olan ihaleye 3 firma teklif verdi.

İhale Greenart Reklam Matbaa İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. Şirket ile 22 Nisan günü 281 bin 710 TL'lik sözleşme imzalandı.

Sözleşmeye göre oyun ve okuma setlerinin temini ve dağıtımı 11 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Her iki ihalede de yerli malı teklif eden istekliye yüzde 15 fiyat avantajı uygulandı.

ESKİ AKP'Lİ YÖNETİCİ

Toplam 784 bin 350 liralık iki ihaleyi de alan firmaların sahibi oldukça tanıdık bir isim. Temizlik seti ihalesini alan Argetus Araştırma Şirketi ile oyun ve okuma seti ihalesini alan Greenart Reklam Matbaa şirketinin büyük ortağı Vahdet Erdoğan. Erdoğan, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden ve AKP'li belediyeden daha önce aldığı milyonluk ihalelerle gündeme gelmişti. Erdoğan'ın ortağı olduğu Greenart Reklam, Çekmeköy Belediyesi'nin 10 milyon 388 bin liralık 2019 yılı organizasyon ve promosyon ihalesini de almıştı.

BİNALİ YILDIRIM’IN KARDEŞİNİN YAKIN ARKADAŞI

Şu an Türk Kızılayı İstanbul Şube yönetiminde de olan Vahdet Erdoğan, Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım'ın okul arkadaşı. Erdoğan, AKP Çekmeköy Belde Başkanlığında Gençlik Kolları Kuruculuğu ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığını yürüttü.

2002-2009 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Sosyal İşler Birim Başkanlığı, 2012-2013 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, 2013-2014 yılları arasında da AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.