AKP’li belediyenin şirketindeki kayıp milyonlardan hâlâ ses yok!

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP’den Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan, göreve geldikten sonra belediyenin 65 milyon lira borcu olduğunu söylemişti.

Belediye iştiraki Ak Belde A.Ş. hesaplarını kontrol ettirmek için çağrılan bağımsız denetim uzmanlarının raporları sonucunda Ak Belde A.Ş. kasasında olması gereken 3 milyon 900 bin liranın kasada olmadığı, nereye harcandığı konusunda ise bir evrak bulunamadığını açıklamıştı.

PARAYI MÜFETTİŞLER DE BULAMADI

Bu gelişmeler üzerine mal varlıkları alacaklı firmalarca haczedilen Akyazı Belediyesi’ne ait Ak Belde A.Ş. bakanlık müfettişleri tarafından inceleme altına alınmıştı. Belediye ve iştikakları üzerinde yapılan inceleme ise halen devam ediyor.

Müfettişler tarafından 2019 yılının Ağustos ayında başlayan incelemede eski Belediye Başkanı Hasan Akçan, eski Şirket Müdürü Nail Kahveci ve o dönem Ak Belde’de çalışanları ve müteahhit firma temsilcilerini tek tek çağırıp geçmiş dönemle ilgili bilgilerine başvurdu. Ancak bugüne kadar belediye şirketinin kasasında olması gereken 3 milyon 900 bin liranın nereye harcandığı tespit edilemedi.

ARAÇLARA DA HACİZ GELMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 72 oyla Akyazı Belediye başkanlığına seçilen Bilal Soykan belediye şirketi Ak Belde borçları nedeniyle çalışamaz duruma gelmiş, 80 milyon TL’yi aşan belediye borçlarına Ak Belde’nin de yaklaşık 30 milyonluk borcu eklenmişti.

Akyazı Belediyesi’nin iştiraki Ak Belde’nin ise yaklaşık 23 milyon TL borcu bulunuyor. Şirket ve belediyenin toplam borcu bu rakamlara göre 85 milyon lira olduğu ifade ediliyor.