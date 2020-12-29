AKP’li belediyenin yardımları, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmamış

Sayıştay, Bursa AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin gıda (çorba, pilav) dağıtımlarında sosyal yardım amacından uzaklaşarak, gıda yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını tespit etti.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMAMIŞ

AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, yapılan gıda (çorba, pilav) dağıtımlarının sosyal yardım amacından uzaklaşılmış olduğunu, gıda yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını, gıda dağıtımı ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen temel ilkelere uyulmadığını, gerekçesi olmadan pazarlık usulüyle ihale yapıldığını, ihaleleri 5 yıl boyunca aynı firmanın kazandığını, hizmetlerin denetimi için kontrol teşkilatı kurulmadığı ve yaklaşık maliyetlerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığını ortaya çıkardı.

“TEK KAYNAKTAN TEMİN MAHİYETİNDEDİR”

Gıda dağıtımı ihalelerine üç firmanın davet edildiği belirtilen Sayıştay raporunda, “Birisi Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi olup, ihalelere katılmamıştır. Diğer firmanın teklifi ise geçersiz sayılmıştır. Aslında yapılan alımlar, tek kaynaktan doğrudan temin mahiyetindedir” denildi.

GIDA VE HİJYEN KONTROLÜ YAPILMAMIŞ

Teknik şartnamelerin altı maddeden ibaret olduğunun altı çizilen inceleme raporunda, “1 milyon 485 bin TL sözleşme bedelli gıda dağıtımı hizmeti, ‘365 gün boyunca metro istasyonları, hastane ve belirli okullarda çorba ve açılışlarda pilav dağıtımı (150 bin porsiyon çorba, 80 bin porsiyon etli pilav, 50 bin porsiyon tavuklu pilav)’ şeklinde tanımlanmıştır.

Gıda maddeleri için standartlara uygunluk denetimi yapılmamıştır. Gramaj kontrolü yapılmamıştır. Usulüne uygun tutanak tutulmamıştır. Muayene ve kontrol işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmamıştır” ifadelerine yer verildi.

AYNI FİRMAYA VERİLMİŞ

Sayıştay raporunda ayrıca 700 bin TL sözleşme bedelli ‘Cenaze evlerine 365 gün boyunca 2 bin 500 koli nohutlu pilav ayran dağıtımı’ hizmeti alımında da pazarlık usulüyle ihale yapıldığını kazananın da yine aynı firma olduğunun altı çizildi.