AKP’li belediye 2 seçim döneminde 19 özel kalem müdürü atadı

Sayıştay'ın 2019 yılı Esenler Belediyesi denetim raporunda, belediyenin Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atandığı ve bu şekilde özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 2009'da yayınlanan genelgesi ile yapılan düzenlemelere atıf yapılarak “Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamaların bakanlık izni ile yapılacağı, bu atama yetkisinin sınırsız olmadığı, memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmadığı, bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri tercih etmelerinin esas olduğunun altı önemle çizilmiştir” denildi.

2018'de tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde; açıktan atama işlemleri için Cumhurbaşkanlığından izin alınması şartı getirildiği hatırlatıldı.

2 SEÇİM DÖNEMİ, 1 BAŞKAN, 19 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Raporda, belediyenin söz konusu İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlandığı 2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçirdiği, iki dönemde de aynı belediye başkanının seçildiği buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 19 farklı kişinin atandığı belirlendi. Bu atamaların açıktan atama yapılarak gerçekleştiğine dikkat çekilerek “Açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden, 28.07.2016- 9.01.2017 arasında görev yapan personelin mimar kadrosuna, 15.12.2010– 4.08.2011 arasında görev yapan personelin biyolog kadrosuna atandığı, 9 personelin ise bu görevi yaptıktan sonra naklen başka bir kamu kurumuna tayin olduğu ve 8 adet personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanmasında bakanlık izninin alınmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Rapora göre özel kalem müdürlerinin bazıları Gençlik ve Spor Bakanlığı , EPDK, TRT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kütahya İl Özel İdaresi gibi kurumlara atandı. Esenler Belediyesi denetçilere gönderdiği yanıtta, bundan sonraki süreçte atama yapılmasını gerektiren durumlar söz konusu olduğunda atanan kişilerin bir seçim dönemi boyunca çalışabilecek ehliyet ve liyakate sahip olması konusuna azami özen göstererek hareket edeceğini bildirdi.

KİMYAGER, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ OLDU

Raporda, sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin müdür olarak görevlendirildiği de tespit edildi. Bu şekilde bir uygulamanın; kariyer ve liyakat ilkelerini zedelediği, kurumsallaşmayı engellediği, kurum içinde mali kontrolü zayıflatıp riskleri çoğalttığı vurgulandı. Rapora göre sözleşmeli kimyager belediyede vekaleten Bilgi İşlem Müdürü, sözleşmeli mühendis Fen İşleri Müdürü, sözleşmeli avukat da Hukuk İşleri müdürü olarak görevlendirildi. Belediye verdiği yanıtta; vekaleten Hukuk İşleri Müdürü olarak görevlendirilen personelin görevlendirmesinin sona erdirildiğini bildirdi.